Boyabat'ta TÜBİTAK etkinliği düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe meydanında düzenlenen etkinlikte, katılımcılar bilimsel çalışma ve deneyler yapma fırsatı buldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, burada yaptığı konuşmada, organizasyonun yaklaşık iki yıla yayılan yoğun bir hazırlık sürecinin ve güçlü bir eğitim birlikteliğinin eseri olduğunu söyledi.

Etkinliğin amacının çocuklara yeni bilgiler kazandırmak olmadığını vurgulayan Özkan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin benimsediği beceri temelli, değer odaklı ve bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda bilgiyi beceriye dönüştüren, araştıran, sorgulayan, üreten, milli ve manevi değerleriyle geleceğe yön veren nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bilim şenliğimizin de bu anlayışın sınıf dışındaki güçlü bir yansıması olduğuna inanıyoruz.” dedi.