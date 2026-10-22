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        Sinop'ta gençler sağlıklı ilişkiler konusunda bilinçlendirildi

        Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sinop Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler" semineri düzenledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Sinop'ta gençler sağlıklı ilişkiler konusunda bilinçlendirildi

        Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sinop Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler" semineri düzenledi.

        Kadına Yönelik Şiddetsiz Yaşam Modüler Seminer Programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, gençlerin sağlıklı ve güvenli ilişkiler kurabilmesi hedeflendi. FenEdebiyat Fakültesi’nde düzenlenen programda uzmanlar tarafından öğrencilere; sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturan karşılıklı saygı, güven, etkili iletişim, kişisel sınırların korunması ve şiddetsiz ilişki dinamikleri gibi hayati konularda detaylı bilgiler aktarıldı.

        Gençler arasında güvenli ve saygılı bir ilişki kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan etkinlikte, kişisel sınırların önemi ve şiddetsiz yaşam biçimleri masaya yatırıldı. Eğitimle birlikte öğrencilerin günlük ve sosyal hayatlarında karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara karşı farkındalıklarının artırılması sağlandı.

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        Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, toplumda şiddetsiz, saygılı ve güvenli bir yaşam kültürünün yerleşmesi amacıyla yürütülen eğitim ve farkındalık çalışmalarının kesintisiz devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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