Sinop'ta gençler sağlıklı ilişkiler konusunda bilinçlendirildi

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sinop Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler" semineri düzenledi.

Kadına Yönelik Şiddetsiz Yaşam Modüler Seminer Programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, gençlerin sağlıklı ve güvenli ilişkiler kurabilmesi hedeflendi. FenEdebiyat Fakültesi’nde düzenlenen programda uzmanlar tarafından öğrencilere; sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturan karşılıklı saygı, güven, etkili iletişim, kişisel sınırların korunması ve şiddetsiz ilişki dinamikleri gibi hayati konularda detaylı bilgiler aktarıldı.

Gençler arasında güvenli ve saygılı bir ilişki kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan etkinlikte, kişisel sınırların önemi ve şiddetsiz yaşam biçimleri masaya yatırıldı. Eğitimle birlikte öğrencilerin günlük ve sosyal hayatlarında karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara karşı farkındalıklarının artırılması sağlandı.

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Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, toplumda şiddetsiz, saygılı ve güvenli bir yaşam kültürünün yerleşmesi amacıyla yürütülen eğitim ve farkındalık çalışmalarının kesintisiz devam edeceği bildirildi.