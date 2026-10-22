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        Boyabat'ta servis aracı 8 yaşındaki öğrenciye çarptı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde okul bahçesinde meydana gelen kazada 8 yaşındaki bir öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:09 Güncelleme:
        Boyabat'ta servis aracı 8 yaşındaki öğrenciye çarptı

        Sinop’un Boyabat ilçesinde okul bahçesinde meydana gelen kazada 8 yaşındaki bir öğrenci yaralandı.

        Kaza, Karacaören Şehit Turan Meşe İlkokulu'nun bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, öğrenci almak için okula gelen servis aracı, bahçede bekleyen 8 yaşındaki Y.E.’ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan öğrenci, ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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