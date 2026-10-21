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        Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Sinop'ta SİPER'in atış testini izledi

        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Sinop Atış Alanı'nda gerçekleştirilen yerli ve millî SİPER Hava Savunma Silah Sistemi'nin atış faaliyetlerini takip etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Sinop'ta SİPER'in atış testini izledi

        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Sinop Atış Alanı'nda gerçekleştirilen yerli ve millî SİPER Hava Savunma Silah Sistemi'nin atış faaliyetlerini takip etti.

        Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Türkiye'nin yerli ve millî hava savunma sistemi SİPER'in atış faaliyetine yer verildi.

        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberindeki üst düzey heyetle birlikte Sinop'u ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Bayraktaroğlu'na Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da eşlik etti. Heyet, Sinop Atış Alanı'nda Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan yerli ve millî SİPER Hava Savunma Silah Sistemi'nin atış faaliyetlerini yerinde takip etti. Atış faaliyetlerinin ardından Orgeneral Bayraktaroğlu ve beraberindeki heyet, sistemle ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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        Ziyaret, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki yerli ve millî hava savunma sistemlerine yönelik faaliyetlerin yerinde değerlendirilmesi açısından önem taşıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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