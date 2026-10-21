Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'ta çiftçiler 40 bin dekar alanda çeltik hasadına devam ediyor

        Sinop'ta çiftçiler 40 bin dekar alanda çeltik hasadına devam ediyor

        Yıllık ortalama 32 bin ton çeltik üretiminin yapıldığı Sinop'ta üreticilerin 40 bin dekar alandaki çeltik hasadı mesaisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Sinop'ta çiftçiler 40 bin dekar alanda çeltik hasadına devam ediyor

        Yıllık ortalama 32 bin ton çeltik üretiminin yapıldığı Sinop'ta üreticilerin 40 bin dekar alandaki çeltik hasadı mesaisi devam ediyor.

        Vali Mustafa Özarslan, beraberindeki ilgililerle merkez ilçeye bağlı Mertoğlu köyünde çeltik hasadına devam eden çiftçileri ziyaret etti.

        Çiftçilerle sohbet eden Özarslan, daha sonra biçerdövere binerek hasat yapan çiftçilere eşlik etti.

        Özarslan, gazetecilere, Sinop'un çeltik üretiminde Türkiye'de 6'ncı sırada yer aldığını söyledi.

        Yılda ortalama 32 bin ton çeltik üretimi yapıldığına dikkati çeken Özarslan, bu yıl da 40 bin dekar alanda 900 çiftçi tarafından hasada devam edildiğini dile getirdi.

        REKLAM

        Özarslan, çeltiğin kentin en önemli geçim ürünleri arasında yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Su ürünleri, orman ürünleri ve çeltik başlıca geçim kaynaklarımız. Çeltik üretimine çok önem veriyoruz. Çiftçilerimizi destekleme yönünde çalışmalarımız oluyor. Suyun verimli kullanılması, toprakların ekimi yapılarak değerlendirilmesi, modern sulama tekniklerinin kullanımı gibi konularda desteklerimiz oluyor. Aynı zamanda da tabii ki göletler ve barajlarla suyu yönetmeye çalışıyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı Bey'e ve bakanlığımızın tüm bürokratlarına, çiftçilerimize verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz."

        REKLAM

        Çiftçi Arif Gör ise bereketli bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Hasat iyi görünüyor, tarlalar fena değil. Tabii yağmurlardan dolayı biraz hasat için geciktik. Rekolte de geçen seneyle aynı gibi görünüyor. Allah herkese hayırlı hasatlar nasip etsin." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Sinop'ta sosyal yardımların etkinliği değerlendirildi
        Sinop'ta sosyal yardımların etkinliği değerlendirildi
        Erfelek'te minik öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi
        Erfelek'te minik öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi
        Gerze'de hayat kurtaran kan bağışı kampanyası
        Gerze'de hayat kurtaran kan bağışı kampanyası
        Sinoplu umre adaylarına kutsal yolculuk öncesi rehberlik
        Sinoplu umre adaylarına kutsal yolculuk öncesi rehberlik
        Enerji Çevrimi Projesi üniversitelilere TEKNOFEST'te ödül kazandırdı
        Enerji Çevrimi Projesi üniversitelilere TEKNOFEST'te ödül kazandırdı
        Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı