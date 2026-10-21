Sinop'ta çiftçiler 40 bin dekar alanda çeltik hasadına devam ediyor

Yıllık ortalama 32 bin ton çeltik üretiminin yapıldığı Sinop'ta üreticilerin 40 bin dekar alandaki çeltik hasadı mesaisi devam ediyor.

Vali Mustafa Özarslan, beraberindeki ilgililerle merkez ilçeye bağlı Mertoğlu köyünde çeltik hasadına devam eden çiftçileri ziyaret etti.

Çiftçilerle sohbet eden Özarslan, daha sonra biçerdövere binerek hasat yapan çiftçilere eşlik etti.

Özarslan, gazetecilere, Sinop'un çeltik üretiminde Türkiye'de 6'ncı sırada yer aldığını söyledi.

Yılda ortalama 32 bin ton çeltik üretimi yapıldığına dikkati çeken Özarslan, bu yıl da 40 bin dekar alanda 900 çiftçi tarafından hasada devam edildiğini dile getirdi.

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Özarslan, çeltiğin kentin en önemli geçim ürünleri arasında yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Su ürünleri, orman ürünleri ve çeltik başlıca geçim kaynaklarımız. Çeltik üretimine çok önem veriyoruz. Çiftçilerimizi destekleme yönünde çalışmalarımız oluyor. Suyun verimli kullanılması, toprakların ekimi yapılarak değerlendirilmesi, modern sulama tekniklerinin kullanımı gibi konularda desteklerimiz oluyor. Aynı zamanda da tabii ki göletler ve barajlarla suyu yönetmeye çalışıyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı Bey'e ve bakanlığımızın tüm bürokratlarına, çiftçilerimize verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz."

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Çiftçi Arif Gör ise bereketli bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Hasat iyi görünüyor, tarlalar fena değil. Tabii yağmurlardan dolayı biraz hasat için geciktik. Rekolte de geçen seneyle aynı gibi görünüyor. Allah herkese hayırlı hasatlar nasip etsin." dedi.