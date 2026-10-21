Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 21.10.2026 - 09:34 Güncelleme:
Sinop'un Türkeli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
A.Ş.U. idaresindeki 57 ACP 172 plakalı motosiklet, Güzelyurt Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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