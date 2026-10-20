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        Sinop'ta 800 yaşlı ve engelliye vefa desteği

        Sinop'ta Vefa Projesi kapsamında, öz bakım ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 800 yaşlı ve engelli vatandaşa ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti sunuluyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Sinop'ta 800 yaşlı ve engelliye vefa desteği

        Sinop'ta Vefa Projesi kapsamında, öz bakım ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 800 yaşlı ve engelli vatandaşa ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti sunuluyor.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayata geçirilen Vefa Projesi, Sinop genelinde sürdürülüyor. İl ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yürütülen proje kapsamında, öz bakım ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 800 yaşlı ve engelli vatandaşa destek sağlanıyor.

        Ev temizliği ve kişisel bakım hizmetleriyle vatandaşların günlük yaşamları kolaylaştırılıyor. Projeyle yaşlı ve engelli vatandaşların bakım ihtiyaçlarının karşılanması ve kendilerini yalnız hissetmemeleri amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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