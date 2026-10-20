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        Sinop'ta işsizliği azaltacak adımlar masaya yatırıldı

        Sinop'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Özarslan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Sinop'ta işsizliği azaltacak adımlar masaya yatırıldı

        Sinop'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Özarslan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

        Sinop Valiliği toplantı salonunda düzenlenen birleşimde, kent genelinde istihdamın korunması, geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki döneme ilişkin hedefler masaya yatırıldı. Toplantıda, İŞKUR İl Müdürü Asaf Çalışır tarafından 2026 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen faaliyetler, yürütülen projeler ve sağlanan istihdam verilerine ilişkin detaylı bir bilgilendirme sunumu yapıldı.

        Gündem maddeleri kapsamında ayrıca 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan mesleki edindirme kursları, İşgücü Uyum Planı ve Toplum Yararına Programlar (TYP) dahil olmak üzere eğitim planlamaları ele alınarak değerlendirildi. İl genelinde istihdam olanaklarının artırılması ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun adımların atılması amacıyla kurul üyeleri arasında istişarelerde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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