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        Sinop'ta tartıştığı yaşlı adamı öldüren kişi intihar etti

        Sinop'un Erfelek ilçesinde tartıştığı yaşlı adamı silahla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 18:47 Güncelleme:
        Sinop'ta tartıştığı yaşlı adamı öldüren kişi intihar etti

        Sinop'un Erfelek ilçesinde tartıştığı yaşlı adamı silahla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

        İlçe Merkez Mahallesi'nde bir apartmanda Sabri Karasu (55) ile 70 yaşındaki Cemal Aydın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Çıkan tartışmada, Sabri Karasu tabancayla Cemal Aydın'a ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde, Karasu ve Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Her iki cenaze incelemelerin ardından Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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