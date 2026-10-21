Sinop'ta sosyal yardımların etkinliği değerlendirildi

Sinop'ta, Merkez ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın performansları ile sosyal yardım hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar, düzenlenen toplantı ile ele alındı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında, valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, il ve ilçe vakıflarının performans göstergeleri, sosyal yardım ve hizmetlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara zamanında ulaştırılması, kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve sahadaki uygulamaların kalitesinin artırılması konuları görüşüldü. Toplantıda ayrıca gönüllülük süreçleri de değerlendirildi.

REKLAM

Vali Mustafa Özarslan, sosyal yardımlarda hizmet kalitesinin önemine dikkat çekerek, devletin şefkat elinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara zamanında ve etkin şekilde ulaştırılması ve hizmet standartlarının yükseltilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Bahar Kaya, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.