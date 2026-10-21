Erfelek'te minik öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi

Yeşilay Sinop Şubesi ve Genç Yeşilay gönüllüleri, Erfelek Atatürk İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen program kapsamında çocuklara Yeşilay sevgisi aşılanırken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatıldı ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi. Gönüllü gençlerin katılımıyla yürütülen etkinlikte, çocukların erken yaşta sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarının yanı sıra zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarının önemi vurgulandı.

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