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        Erfelek'te minik öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi

        Sinop'un Erfelek ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Erfelek'te minik öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi

        Sinop'un Erfelek ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi düzenlendi.

        Yeşilay Sinop Şubesi ve Genç Yeşilay gönüllüleri, Erfelek Atatürk İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen program kapsamında çocuklara Yeşilay sevgisi aşılanırken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatıldı ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi. Gönüllü gençlerin katılımıyla yürütülen etkinlikte, çocukların erken yaşta sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarının yanı sıra zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarının önemi vurgulandı.

        Program, gönüllülerin öğrencilerle gerçekleştirdiği eğitici ve farkındalık artırıcı faaliyetlerin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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