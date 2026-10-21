Kaymakam Kandemir'den üniversite adaylarına motivasyon desteği

Yönetici ve öğretmenlerin de katıldığı toplantıda, öğrencilerin YKS hazırlık sürecine ilişkin görüş ve düşünceleri ele alındı. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Kandemir, sınava hazırlık süreci hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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