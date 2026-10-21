Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Kaymakam Kandemir'den üniversite adaylarına motivasyon desteği

        Kaymakam Kandemir'den üniversite adaylarına motivasyon desteği

        Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, YKS sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 19:12 Güncelleme:
        Kaymakam Kandemir'den üniversite adaylarına motivasyon desteği

        Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, YKS sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

        Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, 12. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda ilçede eğitim gören 12. sınıf öğrencileriyle buluştu.

        Öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu

        Yönetici ve öğretmenlerin de katıldığı toplantıda, öğrencilerin YKS hazırlık sürecine ilişkin görüş ve düşünceleri ele alındı. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Kandemir, sınava hazırlık süreci hakkında fikir alışverişinde bulundu.

        REKLAM

        Öğrencilerin gelecek hedefleri doğrultusunda azimle çalışmaları ve sınav hazırlığı boyunca motivasyonlarını korumalarının öneminin vurgulandığı program, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Zonguldak'ta bina çöktü: 1 ölü
        Zonguldak'ta bina çöktü: 1 ölü
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Sinop'ta balıkçı tezgahları bol avlanan kalkanla süslendi
        Sinop'ta balıkçı tezgahları bol avlanan kalkanla süslendi
        Sinop'ta çeltik hasadı başladı
        Sinop'ta çeltik hasadı başladı
        Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Sinop'ta SİPER'in atış testini izledi
        Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Sinop'ta SİPER'in atış testini izledi
        Sinop'ta çiftçiler 40 bin dekar alanda çeltik hasadına devam ediyor
        Sinop'ta çiftçiler 40 bin dekar alanda çeltik hasadına devam ediyor
        Sinop'ta sosyal yardımların etkinliği değerlendirildi
        Sinop'ta sosyal yardımların etkinliği değerlendirildi
        Erfelek'te minik öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi
        Erfelek'te minik öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi