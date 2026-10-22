Türkeli'de kanalizasyon hattı yenileniyor

Bölgede devam eden çalışmaları İller Bankası Samsun Bölge Müdürü Afşin Çakır, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin ile teknik ekip inceledi. Çalışmalarla bölgedeki kanalizasyon sorunlarının giderilmesi, altyapının güçlendirilmesi ve daha sağlıklı bir sistem oluşturulması hedefleniyor.

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