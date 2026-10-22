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        Sinop'ta 5 köye 12 milyon TL'lik altyapı yatırımı

        Sinop'ta "Sağlıklı Köyler Projesi" kapsamında 5 köyde toplam 12 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen kanalizasyon ve foseptik altyapı çalışmaları tamamlandı. Altı foseptik sisteminin hizmete alındığı yatırımlarla toplam 4 bin kişilik kapasite oluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Sinop'ta 5 köye 12 milyon TL'lik altyapı yatırımı

        Sinop'ta "Sağlıklı Köyler Projesi" kapsamında 5 köyde toplam 12 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen kanalizasyon ve foseptik altyapı çalışmaları tamamlandı. Altı foseptik sisteminin hizmete alındığı yatırımlarla toplam 4 bin kişilik kapasite oluşturuldu.

        Sinop İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje kapsamında Merkez ilçeye bağlı Kabalı ve Karapınar, Gerze ilçesine bağlı Yenikent, Boyabat ilçesine bağlı Cemalettin ve Saraydüzü ilçesine bağlı Cuma köylerinde altyapı çalışmaları gerçekleştirildi.

        Çalışmalar kapsamında Kabalı köyüne bin 500 kişilik 2 foseptik sistemi, Karapınar köyüne 500 kişilik, Yenikent köyüne bin kişilik, Cemalettin köyüne 500 kişilik ve Cuma köyüne 500 kişilik birer foseptik sistemi kuruldu. Böylece 5 köyde toplam 4 bin kişilik kapasiteye sahip 6 foseptik sistemi hizmete kazandırıldı.

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        Kırsal bölgelerde çevre sağlığının korunması, atık su yönetiminin iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla hayata geçirilen yatırımların, köylerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

        Yatırımların tamamlanmasının ardından Karapınar Köyü Muhtarı Şevket Elik, Yenikent Köyü Muhtarı Şahin Özcan, Cemalettin Köyü Muhtarı Erdoğan Duran, Cuma Köyü Muhtarı Murat Özaslan ve Kabalı Köyü Muhtarı Hüseyin Öztürk, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ı ziyaret etti.

        "Sağlıklı Köyler Projesi" kapsamında kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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