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        Sinop'ta geleceğin sağlıkçılarına kariyer rehberliği

        Sinop Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik kariyer danışmanlığı faaliyetleri kapsamında "CV Hazırlama ve İş Arama Becerileri Eğitimi" düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Sinop'ta geleceğin sağlıkçılarına kariyer rehberliği

        Sinop Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik kariyer danışmanlığı faaliyetleri kapsamında "CV Hazırlama ve İş Arama Becerileri Eğitimi" düzenlendi.

        İş Kulübü Lideri Gönül Elbir Gürleyen tarafından verilen eğitimde; öğrencilerin mezuniyet sonrası işgücü piyasasına daha donanımlı ve hazır bir şekilde adım atmaları hedeflendi. Program kapsamında öğrencilere etkili ve profesyonel bir özgeçmiş (CV) hazırlama teknikleri, mülakat simülasyonları ve doğru iş arama kanallarını etkin kullanma yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

        Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, iş hayatındaki güncel beklentiler ve kariyer planlama süreçlerine dair kritik ipuçları paylaşılırken, gençlerin nitelikli istihdama katılımlarını destekleyecek bu tür rehberlik faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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