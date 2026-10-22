Türkeli'de Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi

Şenlikte çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlayan çeşitli oyunlar oynandığını anlatan Argın, şenliğin ayrıca öğrencilerin mesleki deneyim kazanmalarına, çocuklarla iletişim becerilerini geliştirmelerine ve öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak pekiştirmelerine katkı sunduğunu kaydetti.

Sinop Üniversitesi Türkeli Meslek Yüksekokulu Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Yusuf Argın, şenliğin çocukların bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

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