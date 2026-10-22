Sinop'ta otomobil takla attı: 2 yaralı

Sinop'un Ayancık ilçesinde ıslak ve kaygan yolda kontrolden çıkarak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, AyancıkSinop yolunun 5. kilometresindeki Fernas Bayırı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. idaresindeki 06 BY 8439 plakalı otomobil, ıslak ve kaygan zeminde kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına savruldu. Otomobilin ters döndüğü kazada sürücü S.U. ile araçta yolcu olarak bulunan Z.U. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili tutanak tuttu.