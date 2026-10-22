Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'ta otomobil takla attı: 2 yaralı

        Sinop'ta otomobil takla attı: 2 yaralı

        Sinop'un Ayancık ilçesinde ıslak ve kaygan yolda kontrolden çıkarak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Sinop'ta otomobil takla attı: 2 yaralı

        Sinop'un Ayancık ilçesinde ıslak ve kaygan yolda kontrolden çıkarak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, AyancıkSinop yolunun 5. kilometresindeki Fernas Bayırı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. idaresindeki 06 BY 8439 plakalı otomobil, ıslak ve kaygan zeminde kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına savruldu. Otomobilin ters döndüğü kazada sürücü S.U. ile araçta yolcu olarak bulunan Z.U. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        REKLAM

        Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili tutanak tuttu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: İmza töreni düzenleniyor!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: İmza töreni düzenleniyor!
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Boyabat'ta Bilimfest şenliği
        Boyabat'ta Bilimfest şenliği
        Sinop emniyeti gençleri dijital tehlikelere karşı uyardı
        Sinop emniyeti gençleri dijital tehlikelere karşı uyardı
        Sinop'ta gençler sağlıklı ilişkiler konusunda bilinçlendirildi
        Sinop'ta gençler sağlıklı ilişkiler konusunda bilinçlendirildi
        Sinop'ta 5 köye 12 milyon TL'lik altyapı yatırımı
        Sinop'ta 5 köye 12 milyon TL'lik altyapı yatırımı
        Sinop'ta geleceğin sağlıkçılarına kariyer rehberliği
        Sinop'ta geleceğin sağlıkçılarına kariyer rehberliği
        Sinop'ta ölü yunus kıyıya vurdu
        Sinop'ta ölü yunus kıyıya vurdu