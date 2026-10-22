Sinop emniyeti gençleri dijital tehlikelere karşı uyardı

Bilgilendirme faaliyetinde, özellikle internet ve sosyal medya kullanımında karşılaşılabilecek tehlikelere dikkat çekildi. Öğrencilerin dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinçli hareket etmeleri ve kişisel bilgilerinin güvenliğini korumaları konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen "Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri" etkinliğinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilerle bir araya geldi. Düzenlenen bilgilendirme faaliyetinde, gençlerin günlük yaşamda ve dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi amaçlandı.

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