Sinop emniyeti gençleri dijital tehlikelere karşı uyardı
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri" kapsamında üniversite öğrencilerini dolandırıcılık, siber suçlar, güvenli sosyal medya kullanımı ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri" kapsamında üniversite öğrencilerini dolandırıcılık, siber suçlar, güvenli sosyal medya kullanımı ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.
Üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen "Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri" etkinliğinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilerle bir araya geldi. Düzenlenen bilgilendirme faaliyetinde, gençlerin günlük yaşamda ve dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi amaçlandı.
Etkinlik kapsamında öğrencilere, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), iletişim yoluyla dolandırıcılık, terör örgütlerinin eleman kazanma faaliyetlerinin önlenmesi, güvenli sosyal medya kullanımı ve siber suçlardan korunma konularında bilgiler verildi.
Bilgilendirme faaliyetinde, özellikle internet ve sosyal medya kullanımında karşılaşılabilecek tehlikelere dikkat çekildi. Öğrencilerin dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinçli hareket etmeleri ve kişisel bilgilerinin güvenliğini korumaları konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.
Ayrıca KADES uygulamasının önemi hakkında bilgilendirme yapılarak, kadınların acil durumlarda güvenlik güçlerine ulaşabilmesine yönelik uygulama tanıtıldı.
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