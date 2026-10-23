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        Sinop'ta vatan ve kahramanlık ruhu genç nesillere aktarıldı

        Sinop'ta "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" çerçevesinde öğrencilerle bir araya gelen İç Güvenlik Gazisi Seyfi Özdemir, tecrübelerini ve kahramanlık hikayelerini gençlerle paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Sinop'ta vatan ve kahramanlık ruhu genç nesillere aktarıldı

        Sinop'ta "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" çerçevesinde öğrencilerle bir araya gelen İç Güvenlik Gazisi Seyfi Özdemir, tecrübelerini ve kahramanlık hikayelerini gençlerle paylaştı.

        Sinop Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 20262027 EğitimÖğretim Yılı'nın ilk "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" etkinliği düzenlendi. Sinop Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda, İç Güvenlik Gazisi Seyfi Özdemir öğrencilerle buluştu.

        Programda konuşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Güven Yılmaz, etkinliğin amacı ve kapsamı hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. Düzenlenen buluşmayla birlikte öğrencilerde vatan ve millet sevgisi, tarih bilinci ile fedakarlık gibi milli ve manevi değerlerin pekiştirilmesi hedeflendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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