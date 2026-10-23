Sinop'ta üniversite öğrencleri piknikte buluştu

Sinop’ta ÜNİAK tarafından Nisi Göleti’nde düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileri, müzik ve çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirirken çevre temizliğine yönelik faaliyetlerle de doğaya dikkat çekti.

Sinop Üniversitesi Üniversiteli Aktif Gençler Kulübü tarafından, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında Nisi Göleti’nde etkinlik düzenlendi. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin de katıldığı programda gençler, masa oyunları oynayıp gitar ve bateri eşliğinde şarkılar söyledi. Üniversite yaşamı ve ÜNİAK faaliyetleri üzerine röportajların gerçekleştirildiği etkinlikte katılımcılar, birlikte horon oynadı.

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"Hep birlikte güzel bir program düzenledik"

AK Parti Sinop İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Büşra Kabal Yapça, üniversiteli gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugün Nisi Göleti’ndeyiz. Sinop Üniversitesi Üniversiteli Aktif Gençler Kulübümüzün ÜNİDES projeleri kapsamında bir program düzenledik. Genel merkezimizden gelen başkanlarımız ve ÜNİAK Başkanımız Ömer ile hep birlikte güzel bir program gerçekleştirdik" dedi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Üniversiteler Birimi Karadeniz Bölge Koordinatörü Arda Batın Kılıç ise etkinliğin COP31 gündemiyle hazırlanan proje kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi. Kılıç, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öğrenci topluluklarına destek vermek amacıyla başlattığı ÜNİDES kapsamında, üniversitemizdeki ÜNİAK Kulübümüzün aldığı destekle bu projeyi hayata geçirdik. Doğal alanlarda etkinlikler yapmak ve çevre temizliği gibi faaliyetlerde bulunmak üzere arkadaşlarımızla bir aradayız. Programa katkı sunan teşkilatımıza ve başkanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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"Üniversiteli kardeşlerimizle beraberiz"

AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Babek Novruzov, ÜNİAK programları kapsamında Sinop’a geldiklerini ifade ederek, "Dün üniversiteli arkadaşlarımızla beraber olduk. Bugün de üniversiteli kardeşlerimizle piknikte buluşuyoruz. Bizler AK Parti Gençlik Kolları olarak üniversiteli kardeşlerimizle bir aradayız. Emeği geçen başkanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Organizasyonun yürütücüsü ÜNİAK Başkanı Ömer Yılmaz da hazırladıkları projenin ÜNİDES kapsamında destek almaya hak kazandığını belirterek, "Projemizin açılış programını dün yaptık. Bugün de faaliyetlerimize başladık. Etkinlik alanı olarak Nisi Göleti’ni seçtik. Burada çevre temizliği yapıp göleti gezeceğiz. Bizlerle birlikte olan ve destek veren başkanlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Etkinliğe katılan bir ilahiyat bölümü öğrencisi ise hem sosyalleşmek hem de çevreye katkı sunmak amacıyla programa katıldıklarını dile getirerek, "Bugün buraya eğlenmeye, çevremizi tanımaya ve etrafımızdaki kirliliği temizlemeye geldik. Kendimizi geliştirmek, Sinop’u ve Sinop halkını tanımak istiyoruz. Çöpleri toplayıp sosyal faaliyetlere katılacağız" dedi.

"Gençlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz"

AK Parti Sinop İl Başkan Yardımcısı Mustafa Ercan, gençlere yönelik çalışmaların önemine değinerek, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Her zaman onlara yatırım yapmak zorundayız. İlerleyen zamanlarda daha iyi faaliyetler yapılacak" diye konuştu.

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AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Gündoğdu da Nisi Göleti’nin gençlerin buluşması için güzel bir alan olduğunu belirterek, "Üniversiteli gençleri burada buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Gençlere ne kadar destek verebiliriz, onlarla ne kadar bir arada olabiliriz düşüncesiyle elimizden geldiğince yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu etkinliklerin devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sinop İl Kadın Kolları Başkanı Remziye Eda Özvin ise programın öğrencilerin kaynaşmasına katkı sağladığını söyleyerek, "Üniversiteye yeni başlayan ve tecrübeli arkadaşlarımız burada bir araya geliyor. Hem kaynaşıyorlar hem de bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Biz de öğrencilerimizle tanışmak ve Sinop’u tanımalarına yardımcı olmak için katıldık. Kadın kolları olarak gençlik kollarımıza ve ÜNİAK teşkilatımıza destek vermeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Programın ardından katılımcılar, Nisi Göleti’nde tamamlanan proje alanını gezdi.