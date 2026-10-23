Sinop'ta erken teşhis ile sağlıklı gelecek vurgusu

Sinop İl Sağlık Müdürlüğünce, Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeline yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Ece Eser tarafından verilen eğitimde, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne vurgu yapıldı. Programda personelle, düzenli tarama testlerinin önemi ve kadınların kendi kendilerine yapabilecekleri meme muayenesi yöntemleri detaylı şekilde paylaşıldı.

Erken teşhisin sağlıklı bir gelecek için kritik önem taşıdığını belirten yetkililer, farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarının il genelinde aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.