BOYAFAD akreditasyon sınavını başarıyla tamamladı

Sinop'ta Boyabat Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BOYAFAD), altı aylık eğitim sürecinin ardından akreditasyon eğitimini ve sınavını başarıyla tamamladı. Sinop genelinde bir ilk olduğu belirtilen ekip, afet ve acil durumlarda görev yapmak üzere önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Boyabat Belediyesi bünyesinde oluşturulan ekip, olası afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla yürüttüğü eğitim çalışmalarını tamamladı. Altı aylık sürecin ardından akreditasyon sınavına giren ekip üyeleri, sınavı başarıyla geçerek akreditasyon sürecinde önemli bir başarı elde etti.

Eğitimler boyunca arama kurtarma alanındaki bilgi ve becerilerini geliştiren ekip üyeleri, afet anlarında hızlı, koordineli ve etkin müdahalede bulunabilecek şekilde hazırlandı. BOYAFAD'ın, Boyabat'ta ve bölgede meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda yürütülecek arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

REKLAM

Boyabat'ın afetlere hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesinde önemli bir rol üstlenmesi beklenen ekip, vatandaşların can güvenliğinin korunması ve olası afetlere daha etkin müdahale edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürecek.

Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara da ekibin akreditasyon eğitimini ve sınavını başarıyla tamamlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eğitim sürecinde emeği geçen eğitmenlere ve ekip üyelerine teşekkür eden Kara, vatandaşların güvenliği açısından afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti.