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        Boyabat Panayırı kapılarını ziyaretçilere açtı

        Sinop'ta Boyabat Panayırı, düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 20:15 Güncelleme:
        Boyabat Panayırı kapılarını ziyaretçilere açtı

        Sinop'ta Boyabat Panayırı, düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, panayırın açılışında yaptığı konuşmada, yüzyıllardır devam eden panayır kültürünün Sinop'un önemli bir simgesi olduğunu söyledi.

        Geçmişten bu yana devam eden bu kültürün Sinop'un önemli bir değeri olduğunu vurgulayan Özarslan, "Vatandaşlarımız, köylülerimiz giyecek ve kışlık yiyecek ihtiyaçlarını temin etmek üzere burayı bir alışkanlık haline getirmiştir. Burada hem üreticimiz, esnafımız kazanmakta hem de halkımız uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmektedir. Panayırlar sadece ticari değil, buluşma, kaynaşma ve sosyalleşme ortamı sunması açısından da son derece kıymetlidir." dedi.

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        Özarslan, panayır alanında vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmeleri amacıyla emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

        Özarslan, açılışın ardından stantları gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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