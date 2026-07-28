Boyabat'ta "Çocuk Şenliği" düzenlendi

Boyabat Belediyesi Kent Meydanı'nda "Çocuk Şenliği" düzenledi.



Şenlikte yüz boyama, ahşap oyunları, zeka oyunları, geleneksel sokak oyunları, geleneksel okçuluk gibi oyunların yanı sıra ödüllü yarışmalar yapılıyor.



Belediye Başkanı Hasan Kara, basına yaptığı açıklamada çocukların gülümsemesinin en büyük mutlulukları olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm oluşturmak, onlara unutamayacakları güzel anılar yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz çocuk etkinliğimiz büyük bir coşkuyla devam ediyor. Birbirinden eğlenceli aktivitelerle çocuklarımız hem öğreniyor hem de doyasıya eğleniyor. Onların neşesi ve mutluluğu, bizlere daha güzel yarınlar için çalışma azmi veriyor. Tüm çocuklarımıza ve ailelerine keyifli ve unutulmaz anlar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.



Beş gün sürecek etkinliğin her akşam 19.30 - 22.00 saatleri arasında gerçekleşeceği öğrenildi.

