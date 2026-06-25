Boyabat'ta denetimli serbestlik yükümlüleri el sanatları sergisi açtı

Sinop'un Boyabat ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından el sanatları sergisi açıldı.



Boyabat Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Boyabat Şehit Sadık Aparangil Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde açılan ergide, yükümlülerce hazırlanan filografi, ahşap yakma ve çeşitli el sanatları eserleri yer aldı.



15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi’ndeki serginin açılışında konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, denetimli serbestliğin modern adalet sisteminin önemli bir parçası olduğunu söyledi.



Yapılan uygulamayla bireyleri cezalandırırken aynı zamanda onlara toplumla barışma ve sorumluluk alma imkanı sunduklarını vurgulayan Akın, "Bu sergi cezanın toplum içinde infaz edilmesinin eğitim ve emekle birleştiğinde ne kadar yapıcı sonuçlar doğurduğunun en büyük kanıtıdır. Burada sergilenen her bir eser yükümlülerimizin sabrını, kurallara uyma becerisini ve geleceğe dair temiz başlangıç yapma arzusunu temsil etmektedir." dedi.



Denetimli Serbestlik Müdürü Veysi Cemiloğlu ise onarıcı adalet anlayışı doğrultusunda bireylerin topluma yeniden kazandırılmasının önemine dikkati çekerek, eğitim ve meslek edindirme faaliyetlerinin bu sürecin en önemli unsurlarından biri olduğunu kaydetti.



Akın ve beraberindekiler, konuşmasının ardından sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.



Programa Belediye Başkanı Hasan Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Uluğ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Boyabat Şehit Sadık Aparangil Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nuri Aslan ile davetliler katıldı.







