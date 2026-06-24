Sinop'ta bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. A.K'nin kullandığı 07 CHB 379 plakalı otomobil, Hürriyet Caddesi'nde refüjdeki bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan R.K. ve K.N.K, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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