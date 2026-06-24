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        Sinop'ta öğrenciler Halk Oyunları Şenliği'nde hünerlerini sergiledi

        Sinop'ta, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Halk Oyunları Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 19:30 Güncelleme:
        Sinop'ta öğrenciler Halk Oyunları Şenliği'nde hünerlerini sergiledi

        Sinop'ta, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Halk Oyunları Şenliği düzenlendi.

        Valilik koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Halk oyunları mirasımızdır" sloganıyla düzenlenen şenlikte, 9 okulun öğrencilerinden oluşan halk oyunları grupları Türkiye'nin 7 bölgesi ile Kafkas oyunlarını sahneye taşıdı.

        Ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve yöresel kıyafetleriyle Sakarya Caddesi'nden Uğur Mumcu Meydanı'na yürüyen öğrencilerin sahne performansı, izleyenlerin beğenisini kazandı.

        Vali Mustafa Özarslan, şenlikte yaptığı konuşmada, halk oyunlarının ülkenin en önemli kültürel mirasları arasında yer aldığını söyledi.

        Eğitim öğretim yılı boyunca tüm okullarda ortak mirasın öğretilmesi amacıyla çocuklara eğitim verildiğini dile getiren Özarslan, katkı sunan okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür etti.

        Milli birlik ve beraberliğin ilk tohumlarının kültürel mirası öğrenmekten geçtiğini belirten Özarslan, şöyle dedi:

        "Çocuklarımız bu oyunlarda elleri senkronize kalkarken, ayakları aynı topraklara senkronize vururken, kalpleri aynı duyguyla atarken, milli birlik ve beraberlik duygusunu her birlikte yaşıyorlar. Bunların hepsi bizim için çok değerli. Bundan dolayı çocuklarımızı sevgiyle, hayat sevinciyle, vatan, millet aşkıyla yetiştiren anne babaların ellerinden öpüyorum. Öğretmenlerimizin her birine, okul müdürlerine minnettarlığımı ifade ediyorum. Halk oyunlarımız hep yaşasın, kültürümüz hep devam etsin, neşemiz hep yükseklerde olsun diyorum."

        Vali Özarslan, şenlik sonunda çalışmaya katkı sağlayan öğretmen ve idarecileri kutlayarak, kendilerine başarı belgesi takdim etti.



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