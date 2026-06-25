Sinop'ta KUZKA desteğiyle kurulan tekstil fabrikasında 160 kişi istihdam ediliyor

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında açılan tekstil fabrikasında 160 kişiye iş imkanı sunuluyor.



Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan açıklamaya göre, KUZKA desteğiyle Saraydüzü Belediyesi tarafından uygulamaya konulan "Saraydüzü Tekstil ile Kalkınıyor Projesi" çerçevesinde 2023 yılında faaliyete başlayan fabrika, her geçen yıl üretim kapasitesini artırmayı sürdürüyor.



Halihazırda 160 kişinin istihdam edildiği fabrikada çoğunluğu gençler ile kadınlardan oluşan çalışanlar, aile bütçelerine katkı sunuyor.



Fabrikayı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi alan KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, ilçede kurulan fabrikanın sürdürülebilir kalkınma için çok önem arz ettiğini söyledi.



Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nın en güzel örneklerinden birinin de söz konusu fabrika olduğunu belirten Eraslan, daha sonra çalışanlarla ve fabrika yöneticileriyle sohbet ederek bilgi alışverişinde bulundu.



Fabrikanın üretimden sorumlu müdürü Mert Can Şahin de tesiste 250 işçiye kadar istihdam imkanının bulunduğunu anlattı.



Üretim kapasitesinin işçi sayısına bağlı arttığına dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:



"Fabrikada ulusal ve uluslararası markaların kurumsal iş kıyafeti ihtiyacını karşılıyoruz. Fabrikamız, bu konuda yoğun talep alıyor. Bunu karşılamak için işçi ihtiyacımız var. 250 kişiye kadar istihdam imkanımız bulunuyor. İşçi sayımız arttıkça üretimimiz de ona göre artıyor. Şu an günlük 4 bin çeşit kurumsal iş kıyafeti üretiyoruz. İşçi sayısı arttıkça bu sayı 6 bin rakamına kadar ulaşabiliyor. Bu da bizim yıllık üretimimizin artması anlamına geliyor. Fabrikamız, yıllık yaklaşık 570 milyon liralık satış hacmine ulaştı." diye konuştu.

