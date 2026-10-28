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        Boyabat'ta her yağmurda aynı çile: Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından ana arterler suya teslim oldu. Kısa sürede şiddetini arttıran yağmur, yüksek kesimlerden gelen suların şehir merkezinde birleşmesiyle birlikte taşkınlara ve yer yer sel görüntülerine yol açtı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Boyabat'ta her yağmurda aynı çile: Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından ana arterler suya teslim oldu. Kısa sürede şiddetini arttıran yağmur, yüksek kesimlerden gelen suların şehir merkezinde birleşmesiyle birlikte taşkınlara ve yer yer sel görüntülerine yol açtı.

        İlçenin ana arterleri ve işlek noktaları su altında kalırken, sürücüler ve yayalar trafikte ve sokaklarda zor anlar yaşadı. Biriken sular nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerleyen araçlar, vatandaşlar yolun karşısına geçerken mahsur kalma tehlikesi atlattı. Yaşanan bu olumsuzluklar, her sağanak yağış sonrası benzer manzaraların yaşandığı Boyabat'ın altyapı eksikliklerini ve yetersizliğini bir kez daha açıkça gözler önüne serdi.

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        Merkezde biriken su kütleleri nedeniyle esnaf, iş yerlerini su basmaması için kendi imkanlarıyla önlem almaya çalışırken, trafikteki sürücüler ise su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Yayalar ise otobüs duraklarına ve bina saçaklarına sığınarak yağmurun dinmesini beklemek zorunda kaldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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