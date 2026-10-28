Sinop'ta jandarma yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi

Yıpranan bayrağın, bir süre önce bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından kayalık alandaki direğe asıldığı öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oymayaka köyünde devriye görevi sırasında Dikilitaş olarak bilinen bölgedeki kayalıklar üzerinde bulunan direkteki Türk bayrağının rüzgar nedeniyle yıprandığını fark etti.

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