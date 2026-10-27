Sinop'ta feci kaza: 1'i bebek 5 yaralı

Kaza, SamsunSinop kara yolu Taşmanlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan 28 ADU 481 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkan 57 FA 782 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında, araçlarda bulunan 1'i bebek toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.