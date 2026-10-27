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        Sinop'ta 550 sülün doğaya salındı

        Sinop'ta biyolojik çeşitlilik için yürütülen çalışmalar kapsamında 550 sülün doğaya salındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:49 Güncelleme:
        Sinop'ta 550 sülün doğaya salındı

        Sinop'ta biyolojik çeşitlilik için yürütülen çalışmalar kapsamında 550 sülün doğaya salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), yaban hayatının korunması ve doğal ekosistemin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sinop'ta 550 sülün doğayla buluşturuldu. Yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarındaki varlığının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla gerçekleştirilen salımın, bölgedeki ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla yürüttüğümüz sülün salımı çalışmalarında sona yaklaşarak Sinop'ta 550 sülünü yaşam alanlarıyla buluşturduk. Türlerin ekosistemdeki varlığını destekliyor, koruma çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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