Sinop'ta ev yangını

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıağaççayı köyünde M.Ç.'ye ait evde sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

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