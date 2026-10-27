Sinop'ta polis memuru evinde ölü bulundu

Olay, merkez Zeytinlik Mahallesi Kamelya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli olan ve kente yeni atandığı öğrenilen polis M.D.'den haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, M.D.'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç polis memurunun hayatını kaybettiği tespit edildi.

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