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        Sinop doğal güzellikleriyle sonbaharda ziyaretçilerini bekliyor

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sinop, bünyesinde bulunan tabiat anıtı ve parklarıyla sonbahar aylarında da ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Sinop doğal güzellikleriyle sonbaharda ziyaretçilerini bekliyor

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sinop, bünyesinde bulunan tabiat anıtı ve parklarıyla sonbahar aylarında da ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Gerze ve Türkeli ilçelerinde yer alan Sorkun Şelaleleri Tabiat Anıtı ve Çatak Kanyonu Tabiat Parkı, doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca 2017 yılında tabiat anıtı ve parkı ilan edilen alanlar, ziyaretçilerine doğa yürüyüşü başta olmak üzere kamp ve piknik yapma imkanları da sunuyor.

        Şelaleler, mağaralar ve gür orman varlıklarıyla doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline gelen bölge, dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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