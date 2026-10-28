Sinop'ta genç tasarımcılardan bağımlılığa karşı sanatsal duruş

Sinop'ta Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Kontrol Sende" Öğrenci Afiş Sergisi, I. Uluslararası Bağımlılığa Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu kapsamında kapılarını açtı.

Doç. Dr. Hatice Bahattin Ceylan yürütücülüğündeki "Sosyal ve Kültürel Bağlamda Tasarım" dersi kapsamında tasarlanan eserler, sanatın bağımlılıkla mücadeledeki dönüştürücü ve farkındalık oluşturucu gücünü gözler önüne serdi.

Protokol üyeleri sergiyi gezerek öğrencilerin hazırladığı afişleri tek tek inceledi ve eserler hakkında bilgi aldı. Programda, bağımlılıkla mücadele konusunda toplumsal bilincin artırılmasında sanatın ve tasarımların kritik rolüne dikkat çekildi. Sempozyum kapsamında Kızılay, Yeşilay ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan bilgilendirme stantları da ziyaret edildi. Protokol üyeleri, stantlarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Bağımlılıkla mücadelede bilimsel, sosyal ve sanatsal yaklaşımların bir araya getirildiği sempozyumun, iki gün boyunca gerçekleştirilecek oturumlarla devam edeceği belirtildi.