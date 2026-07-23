Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Durağan Belediyesi özel gereksinimli bireyler için Sinop gezisi düzenledi

        Durağan Belediyesi özel gereksinimli bireyler için Sinop gezisi düzenledi

        Durağan Belediyesi tarafından, özel gereksinimli bireylere yönelik Sinop gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 09:11 Güncelleme:
        Durağan Belediyesi özel gereksinimli bireyler için Sinop gezisi düzenledi

        Durağan Belediyesi tarafından, özel gereksinimli bireylere yönelik Sinop gezisi düzenlendi.

        Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş'in öncülüğünde gerçekleştirilen program kapsamında özel gereksinimli bireyler, gün boyunca Sinop'un tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.

        Programda katılımcılar, Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ni gezdi, Sinop Engelsiz Yaşam Merkezince düzenlenen piknik etkinliğine katıldı.


        Daha sonra Bektaşağa Göleti'ni ziyaret eden katılımcılar, Hamsilos Koyu'nu da gezdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Fatih Portakal adliyede
        Fatih Portakal adliyede
        Özgür Özel'den kapalı grup toplantısı!
        Özgür Özel'den kapalı grup toplantısı!
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Rusya ve ABD'den 'Ukrayna' görüşmesi
        Rusya ve ABD'den 'Ukrayna' görüşmesi
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Fethiye'de söndürme çalışmaları sürüyor
        Fethiye'de söndürme çalışmaları sürüyor
        Tesla ile SpaceX birleşecek mi?
        Tesla ile SpaceX birleşecek mi?
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!
        Denizde facia! 2 acı haber!
        Denizde facia! 2 acı haber!
        'The Odyssey'e de el attı
        'The Odyssey'e de el attı
        Emekli aylığına intibak önerisi
        Emekli aylığına intibak önerisi
        "İnsanlarla ilişkisi çok güçlü"
        "İnsanlarla ilişkisi çok güçlü"
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı için bir kadına kıydılar!
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı için bir kadına kıydılar!
        İddialara yanıt
        İddialara yanıt

        Benzer Haberler

        Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı bölgelerde denize giri...
        Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı bölgelerde denize giri...
        Boyabat'ta yangın tatbikatı düzenlendi
        Boyabat'ta yangın tatbikatı düzenlendi
        Sinop'ta köy yollarında asfalt mesaisi
        Sinop'ta köy yollarında asfalt mesaisi
        Gerze'de sağlıklı yaşam eğitimi
        Gerze'de sağlıklı yaşam eğitimi
        Sinop'ta su ürünleri üretimine yakın takip
        Sinop'ta su ürünleri üretimine yakın takip
        Sinop'ta yol ve Köy Yaşam Merkezi çalışmaları
        Sinop'ta yol ve Köy Yaşam Merkezi çalışmaları