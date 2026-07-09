Durağan'da eski cezaevi binası 30 milyon liralık yatırımla tekstil tesisine dönüşecek

Durağan Belediyesi tarafından hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iş birliğinde yürütülen "Çalışan Üreten Gençlik Projesi", 30 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirilecek.



Toplam bütçesi 30 milyon lira olan projenin 27 milyon lirası hibe, 3 milyon lirası ise Durağan Belediyesi tarafından karşılanacak.



Proje kapsamında uzun yıllardır atıl durumda bulunan eski Durağan Cezaevi binası ve arazisi, tekstil üretim tesisine dönüştürülecek.



Kurulacak tekstil fabrikasında en az 100 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Projeyle hem üretimin artırılması hem de mesleki becerilerin geliştirilerek ilçe ekonomisine katkı sunulması amaçlanıyor.



Projenin protokolü Sinop Valiliğinde Vali Mustafa Özarslan'ın ev sahipliğinde Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan arasında imzalandı.





Vali Özarslan, yıllardır atıl durumda bulunan kamu binası ve arazisinin üretime kazandırılmasının ilçe adına önemli bir adım olduğuna işaret ederek, "Bu yatırım yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal anlamda da büyük değer taşıyor. Yaklaşık 100 kişinin istihdam edileceği fabrika ailelerin yaşamına da doğrudan katkı sağlayacak. Kamu kurumları ile yerel yönetimlerin iş birliğiyle örnek bir proje hayata geçirildi." dedi.





Ermiş ise projenin uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirildiğini belirterek, ilçeye kazandırılacak tekstil fabrikasının özellikle kadın ve genç istihdamı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.





Ermiş, projeye katkı sunan başta Vali Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KUZKA ve emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.



