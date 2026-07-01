Durağan'da "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" programı düzenlendi

Durağan Belediyesi tarafından "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" programı düzenlendi.





Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, Green Park'ta düzenlenen programda vatandaşların talep, öneri ve görüşlerini dinledi.





Programda ilçede hayata geçirilen çalışmalar ile planlanan projeler hakkında değerlendirmede bulunuldu.



Ermiş, Durağan'ın gelişimi için vatandaşların görüş ve önerilerine büyük önem verdiklerini belirterek, katılım sağlayan tüm hemşehrilerine teşekkür etti.







