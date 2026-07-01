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        Durağan'da "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" programı düzenlendi

        Durağan Belediyesi tarafından "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 09:14 Güncelleme:
        Durağan'da "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" programı düzenlendi

        Durağan Belediyesi tarafından "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" programı düzenlendi.


        Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, Green Park'ta düzenlenen programda vatandaşların talep, öneri ve görüşlerini dinledi.


        Programda ilçede hayata geçirilen çalışmalar ile planlanan projeler hakkında değerlendirmede bulunuldu.

        Ermiş, Durağan'ın gelişimi için vatandaşların görüş ve önerilerine büyük önem verdiklerini belirterek, katılım sağlayan tüm hemşehrilerine teşekkür etti.



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