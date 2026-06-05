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        Gerze'de üreticilere süt sağım makinesi dağıtıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde 40 üreticiye yüzde 70'i hibe destekli süt sağım makinesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 19:55 Güncelleme:
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        Gerze'de üreticilere süt sağım makinesi dağıtıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde 40 üreticiye yüzde 70'i hibe destekli süt sağım makinesi dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce yürütülen Hayvansal Üretimin Artırılması Projesi kapsamında dağıtımı yapılan süt sağım makinelerinin teslimi için Gerze İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakamı Yıldız Büyüker, makinelerin üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Desteklerin ilçedeki hayvancılık faaliyetlerine katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Büyüker, Tarım ve Orman Bakanlığına üreticilere sağladığı destekten ötürü teşekkür etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ise hayvancılık sektörünün geliştirilmesi ve üreticilerin modern ekipmanlarla desteklenmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

        Bakanlık tarafından yürütülen projelerle üreticilerin, üretim maliyetlerinin azaltılmasının ve verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini aktaran Önlem, "Üreticilerimizin daha modern şartlarda üretim yapabilmeleri için desteklerimiz devam ediyor. Dağıtımı yapılan süt sağım makinelerinin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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