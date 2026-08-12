GÜNCELLEME - Sinop'ta çıkan örtü yangınına ilişkin bir kişi gözaltına alındı

Sinop'ta çıkan ve 7 hektarlık alanın zarar gördüğü örtü yangınına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Sinop-Boyabat kara yolu Derecuma mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile Sinop ve Gerze belediyelerinin ekipleri sevk edildi.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ziraat alanında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerce hızla müdahale edildiği belirtildi.

Yangına 5 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 2 su tankeri ve 1 kepçe ile müdahale edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca yangın bölgesinde 30 yangın işçisi ve 10 teknik personelin de görev aldığı ifade edildi.

REKLAM

Açıklamada, yangının ekiplerin yoğun ve koordineli çalışmaları sonucunda kontrol altına alındığı kaydedildi.

- 1 şüpheli gözaltına alındı

Yangının ardından Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Jandarma Asayiş Timi ekiplerince yangın bölgesinde yapılan incelemede, ormanlık alana yakın bir yerde bulunan işletmesine ait çöpleri yaktığı sırada yangının başlamasına neden olduğu tespit edilen işletme sahibi F.U. gözaltına alındı.