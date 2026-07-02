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        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında bilgilendirme yapıldı

        "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında bilgilendirme yapıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde, "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında bilgilendirme gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 14:46 Güncelleme:
        "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında bilgilendirme yapıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde, "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında bilgilendirme gerçekleştirildi.

        Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi tarafından halk pazarında kurulan stantta vatandaşlara düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki önemi anlatıldı.

        Etkinlik kapsamında vatandaşların hareket yaşı ölçülürken, sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.



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