Mudanya'ya atanan Boyabat Kaymakamı Yılmaz için uğurlama programı düzenlendi

İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Bursa'nın Mudanya ilçesine atanan Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz için uğurlama programı düzenlendi.



İl Genel Meclisinin oy birliğiyle aldığı kararla meclis başkanı Ersin Yaman tarafından Kaymakam Yılmaz'a makamında "fahri hemşehrilik" beratı verildi.





AK Parti Boyabat İlçe Başkanı Sefa Semih Erol tarafından da ilçenin anahtarı temsili olarak Kaymakam Yılmaz'a teslim edildi.



Hükümet Konağı'nda düzenlenen programda konuşan Yılmaz, Boyabat'ta kaymakamlık görevinde bulunmaktan şeref duyduğunu söyledi.



Boyabat'tan ayrılmanın hüznünü yaşadığını belirten Yılmaz, "5 yıl boyunca burada hizmet ettik. Hizmet süremiz bitti. Hizmetler gelip geçiyor ama görüyorum ki Mevlam bizlere sizler gibi güzel dostlar kazandırdı. Ne kadar şükretsem azdır." dedi.



Kendisine "fahri hemşehrilik" verildiğini dile getiren Yılmaz, "İl Genel Meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Beni uğurlamak için gelenlere de teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Gönlümün bir tarafının burada kalacağını her zaman bilin. Ne zaman yolunuz Bursa'ya, Mudanya'ya düşerse sizleri bekleyeceğim." diye konuştu.



Yılmaz, görevde bulunduğu süre zarfında kendisine destek veren Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.



Program sonunda Yılmaz, ailesiyle yeni görev yerine gitmek üzere ilçeden ayrıldı.



