Gerze'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Sinop'un Gerze ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Gerze iskelesinde düzenlenen programda çeşitli yarışmalar düzenlendi, dereceye girenlere ödülleri verildi. Programa Kaymakam Yıldız Büyüker, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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