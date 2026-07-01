Sinop'ta denizde ölü yunus bulundu

Sinop'un Türkeli ilçesinde denizde ölü yunus bulundu. İlçede denize giren vatandaşlar, su yüzeyinde hareketsiz halde bulunan yunusu fark edince durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, ölü yunusu alarak incelemelerin yapılması amacıyla ilgili birimlere teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.