Boyabat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki 10 HV 964 plakalı otomobil, Boyabat-Saraydüzü kara yolu Muratlı köyü mevkisinde R.A. yönetimindeki 06 ESG 595 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan B.Ç, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Boyabat 75 Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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