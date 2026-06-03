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        Saraydüzü'nde öğrencilerce "Nostalji Konseri" düzenlendi

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde öğrenciler tarafından "Nostalji Konseri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Saraydüzü'nde öğrencilerce "Nostalji Konseri" düzenlendi

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde öğrenciler tarafından "Nostalji Konseri" düzenlendi.

        Sinop Valiliğince hayata geçirilen "Müzik Resim ve Spor Çocuğun Cennetidir Projesi" kapsamında ​​​​​​​Türkaylar Ortaokulu ve Türkaylar İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince gerçekleştirilen konserde, öğrenciler müzik öğretmeni Mustafa Çelik rehberliğinde nostaljik şarkılar seslendirdi.

        Sahnede hünerlerini sergileyen öğrencilerin ortaya koydukları performans, izleyenlerin beğenisini topladı.

        Programa katılan Kaymakam Fatih Rüştü Ünal ve Belediye Başkanı Sayın Ferdi Canoğlu, konser sonunda öğrencileri tebrik ederek çiçek verdi.









        Galeri
        Galeri
        Galeri

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