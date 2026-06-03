Sinop'ta ahşap ev yıkımı sırasında dengesini kaybederek düşen kişi yaralandı. Türkeli ilçesi Satı köyünde yaşayan F. G, köydeki iki katlı ahşap evin yıkımında çalıştığı sırada dengesini kaybederek molozların üstüne düştü. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan F. G, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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