Türkeli ilçesinde 3 gün sürecek "Eğitim ve Kültür Günleri" başladı

Sinop'un Türkeli ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Eğitim ve Kültür Günleri" etkinliği başladı.



Kaymakamlık koordinesinde "Türkiye'nin edebiyatçıları Türkeli'de" sloganıyla gerçekleştirilen ve üç sürecek etkinlikte kitap okuma, söyleşi ve şiir dinletisi gibi aktiviteler yapılacak.



Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda yapılan açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Etkinlik süresince öğrencilerin edebiyatın önemli isimleriyle buluşma fırsatı yakalayacaklarını aktaran Cebeci, katılımcılara edebiyat dolu günler diledi.



Programa Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir, Belediye Başkanı Veysel Şahin, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

