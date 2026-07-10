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        Sinop Mübadele Kültür Evi'nde 400 civarında obje sergileniyor

        Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Aral, kültür evlerinde yaklaşık 400 objenin sergilendiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Sinop Mübadele Kültür Evi'nde 400 civarında obje sergileniyor

        Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Aral, kültür evlerinde yaklaşık 400 objenin sergilendiğini belirtti.

        Aral, AA muhabirine, kentte yaşayan mübadiller tarafından kurulan dernek tarafından açılan kültür evinin çeşitli etkinliklerin yanı sıra birinci kuşak mübadillerden kalan tarihi fotoğraflar ve eşyalara da ev sahipliği yaptığını söyledi.


        Çeşitli illerden gelenlerin burada sergilenen eşyaları inceleme fırsatı bulduğunu dile getiren Aral, "Yaklaşık 400 obje var. Bunlar arasında mutfak eşyaları, halı, kilim, tarım aletleri, bakır kaplar, sandık çeyizlerinin yanı sıra özellikle 1923-24 sonrası mübadeleyle veya göç yoluyla Anadolu'ya, Sinop’a yerleşmiş birinci kuşak mübadillerin fotoğrafları da yer alıyor. Balkan kültürünü yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Aral, kültür evinin her gün 13.00-16.00 saatlerinde ziyarete açık olduğunu kaydetti.



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